Конституційний суд Іспанії призупинив рішення про каталонський референдум

Рішення було ухвалене одноголосно усіма 12 членами Конституційного суду. Таким чином, дія указу про каталонський референдум заморожена на п'ять місяців. передає ВВС Україна.

Речник суду заявив, що це рішення дасть час на те, аби зважити, чи законний такий плебісцит.

Іспанські судді взялися розглядати цю справу за запитом уряду країни. Раніше у понеділок прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой заявив репортерам, що анонсоване голосування "несумісне з іспанською конституцією".

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"Нікому і нічому не дозволять розділити Іспанію", - сказав він у телезверненні після екстреного засідання уряду.

19 вересня каталонський парламент 106 голосами проти 28 схвалив проведення референдуму, який місцеві жителі називають "консультацією".

Дату референдуму - 9 листопада - оголосив у суботу регіональний лідер Каталонії Артур Мас.

Незважаючи на заперечення Мадрида, пан Мас стверджує, що регіонального законодавства цілком достатньо, аби голосування відбулося.

Керівництво північно-східної іспанської провінції, яка є одним із найзаможніших і промислово розвинених регіонів країни, звинувачує іспанський уряд у несправедливому перерозподілі податкових коштів.

Погіршення економічної кризи в Іспанії лише посилює позиції каталонських сепаратистів.