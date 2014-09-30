Каталонія призупинила підготовку до референдуму про незалежність

Про це пише "Українська правда" з посиланням на El Pais.

Водночас він не відмовився від ідеї його проведення.

Женералітет (уряд) сприймає це рішення як "тимчасове" та висловлює сподівання, що протягом декількох днів Конституційний суд винесе рішення про можливість голосування.

"Вчора нічого не закінчилося, і уряд рішуче налаштований йти вперед і виконувати взяті на себе зобов'язання", - заявив представник регіонального уряду Франсеск Хомс на прес-конференції в Барселоні..

Він також заперечив, що призупинення кампанії викличе розчарування серед громадян.

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"Розчарування було б, якщо б уряд вийшов і сказав, що процес закінчений. Ми цього не зробили", - наголосив Хомс.

Нагадаємо, пленум Конституційного суду Іспанії ввечері 29 вересняприйняв рішення про призупинення закону та указу про референдум в Каталонії.