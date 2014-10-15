Путін обмежив іноземну участь в російських ЗМІ до 20%

Відповідний документ розміщено на офіційному порталі правової інформації. Закон був схвалений Радою федерації РФ 1 жовтня.

Норми, що встановлюються документом, будуть упроваджені з 1 січня 2016 року. Власникам ЗМІ надається час до 1 лютого 2017 року на приведення усього корпоративного ланцюжка у відповідність із законом, а нові документи про власників і засновників мають бути передані до Роскомнагляду не пізніше ніж 15 лютого 2017 року. У разі порушення відомство зобов'язане звернутися до суду для припинення діяльності ЗМІ.

Читайте такожПутін каже, що нічого не знає про викрадення і вбивства кримських татар у Криму

У документі наголошується, що обмеження на іноземну участь у ЗМІ упроваджуються, «якщо інше не передбачене міжнародним договором Російської Федерації». Як приклад таких ЗМІ називалися міждержавна телерадіокомпанія "Мир" і телерадіокомпанія Союзної держави Росії і Білорусі.

Раніше в РФ законодавство не обмежувало участь іноземних осіб у друкованих і мережевих виданнях, планка у 50% була встановлена лише на частку в телебаченні і радіо.