У Росії критику влади визнали екстремізмом

Про це повідомляється на сайті відомства.

"Роскомнадзор виніс редакції і засновником «Нової газети» (електронного періодичного видання та друкованого видання) письмове попередження про неприпустимість використання засобів масової інформації для здійснення екстремістської діяльності", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, російського цензора стурбували такі рядки (цитується за документом Роскомнагляду, в дужках курсивом - викинуті в документі слова - ред.):

Читайте такожРФ підозрює кримськотатарський телеканал в екстремізмі - журналіст"(Вже півроку, як з часу перемоги Майдану) ...російська офіційна влада, депутати ....(і телекоментатори) відкрили існування особливої «російської культури», яка протистоїть європейській бездуховності.

Нічого нового вони не вигадали. Ще Гітлер у «Майн Кампф» протиставляв сувору нордичну культуру поточній європейській розпусті та бездуховності. Це звичайний прийом фашизму: під приводом звільнення нації від «чужої культури» звільнити її від всякої культури взагалі і занурити в часи та звички варварства".