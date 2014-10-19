У Гонконзі в сутичках між поліцією та демонстрантами постраждали 20 осіб

У сутичках між протестуючими та поліцією в Гонконзі в ніч на неділю, 19 жовтня, постраждали 20 осіб, повідомляє Дождь з посиланням на Agence France-Press.

Скільки людей постраждало з боку демонстрантів, а скільки - з боку поліції, не уточнюється. Також невідомо, які травми вони отримали.

Деяких постраждалих демонстрантів несли на носилках, зазначає агентство.

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Десятки поліцейських увірвалися в натовп протестуючих на майданчику в районі Монгкок, намагаючись розігнати їх за допомогою гумових палиць. У поліції заявили, що правоохоронці завдали «мінімального опору», коли протестувальники «несподівано вирішили перетнути» обмежувальні лінії. Демонстранти сказали, що ніяк не провокували поліцію.

Протести в Гонконзі тривають 19 день. Вони почалися з демонстрації студентів, які вимагали демократичних реформ. Протести почали вщухати з початку минулого тижня, коли намітилися перспективи переговорів лідерів демонстрантів із владою. Однак з п'ятниці заворушення спалахнули з новою силою через зрив діалогу.

Студенти та активісти руху Occupy Central вимагають провести у 2017 році в Гонконзі прямі вільні вибори місцевої адміністрації (яка, в свою чергу, обирає головного міністра). Пекін планує допускати до виборів лише схвалених спеціальною комісією кандидатів.