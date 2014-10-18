У Гонконзі відбулися нові зіткнення між демонстрантами та поліцією

Зіткнення між поліцією і протестуючими поновилися в суботу, 18 жовтня, в Гонконзі. Про це повідомляє lenta.ru з посиланням на місцевий портал RTHK.

Заворушення почалися після того, як активісти руху Occupy Central знову зайняли стратегічно важливе перехрестя в районі Монг Кок, яке раніше очистила від барикад поліція. Правоохоронці застосували для розгону протестувальників гумові кийки та сльозогінний газ.

Як повідомляється, в зіткненнях брали участь близько дев'яти тисяч осіб. Є постраждалі з обох сторін, відомо, що поранення отримали не менше 15 поліцейських. 26 учасників акції затримано.

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Демонстрації в Гонконзі почалися 26 вересня. Тоді на вулиці міста вийшли близько 80 тисяч осіб, переважно студенти, з вимогою самостійно обирати місцеву владу.

У Пекіні погодилися піти на поступки і пообіцяли, що Гонконг отримає таку можливість в 2017 році. При цьому уряд висунув умову, що всі кандидати, за яких жителі Гонконгу зможуть віддати свої голоси, будуть попередньо схвалені виборцями з Китаю.

У Гонконзі з цим не згодні і виступають за повну демократизацію голосування. Крім того, протестувальники вимагали відставки голови уряду Гонконгу Лян Чженьіна.