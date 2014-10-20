Брюссель посилив контроль в аеропортах через Еболу

Про це повідомляє «Європейська правда» с посиланням на місцеве видання Knack.be. Як пише видання, по це заявив прем'єр-міністр Бельгії Шарль Мішель.

За словами прем'єр-міністра, "пасажири, що прибули до Бельгії з країн, де розповсюджено хворобу, пройдуть перевірку після прильоту" на наявність симптомів зараження вірусом Ебола.

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Раніше керівництво брюссельского аеропорту заявляло про необхідність введення відповідних санітарних перевірок. А профспілка аеропорту погрожувала страйком, якщо контроль за пасажирами, що прибули з країн, що уражені Еболою, не буде посилено.

Спалах геморагічної лихоманки, викликаної вірусом Ебола, почалася в лютому 2014 року в Західній Африці. На початку серпня в ВООЗ визнали, що спочатку хвороба не була сприйнята з належною серйозністю.