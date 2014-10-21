Навальний та Ходорковський не є альтернативою Путіну - Каспаров

Про це заявив опозиційний російський політик, екс-чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров, коментуючи висловлювання Навального і Ходорковського про Крим.

"Характерно, що і Навальний, і Ходорковський ретельно підкреслюють свою відданість європейським цінностям, однак їхня позиція по Криму очевидним чином ставить хрест на європейському шляху Росії", - цитує Каспарова ТСН.

Політик упевнений, що для того, щоб вступити в "клуб європейських держав", Росія повинна дотримуватися правил цього клубу. В даному випадку найважливішим правилом є повага до кордонів і територіальної цілісності сусідніх держав. Без дотримання цього правила не можна говорити не лише про інтеграцію Росії в Європу, але навіть і про елементарну нормалізацію відносин із Заходом.

"Готовність Навального і Ходорковського ігнорувати міжнародне право неминуче девальвує всі їхні декларації про прихильність принципу верховенства права у російських справах. Дивно бачити, як люди, що випробували на собі всі "принади" свавілля путінського режиму, зі смиренним фаталізмом схиляють голови перед цим свавіллям, коли справа стосується зовнішньої політики Росії", - вважає Каспаров.

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Опозиціонер нагадав, що Росія під час підписання Будапештського меморандуму взяла на себе зобов'язання гарантувати територіальну цілісність України. Єдиний спосіб відновити допущене порушення цих зобов'язань полягає в безумовному повернення Криму під юрисдикцію України.

"Можна провести в Криму ще хоч дюжину референдумів, це не зробить російську анексію ні на йоту легітимнішою, оскільки призначати референдуми на території України, частиною якої є Крим, має право тільки Верховна Рада України", - сказав Гаррі Каспаров.