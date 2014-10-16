BBC: Ходорковський заявив, що "не віддасть" Крим як президент РФ

"Для Росії важлива Росія, а не Крим. Істерика скінчиться - все зрозуміють. А проблема Криму тепер на десятиліття", - написав Михайло Ходорковський у Twitter.

На питання під цим повідомленням, чи "віддасть" він Крим, якщо стане президентом, Ходорковський написав: "Відповідаю прямо: я – ні. Проблема Криму на десятиліття", передає BBC Україна.

"Шлях через розмивання кордонів в Європі, через муніципалізацію. Я не доживу", - додав він.

Раніше російський опозиціонер Олексій Навальний заявив, що анексований Крим "залишиться частиною Росії та більше ніколи в осяжному майбутньому не стане частиною України".

Відповідаючи на питання, чи намагатиметься він повернути Крим Україні, якщо стане президентом РФ, політик заявив: "Крим - це що, бутерброд з ковбасою, щоб його туди-сюди повертати?".