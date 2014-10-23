У крові винуватця авіакатастрофи у "Внуково" вміст алкоголю втричі перевищував норму

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам повідомив офіційний представник Слідчого комітету Росії Володимир Маркін.

«Що стосується заарештованого Володимира Мартиненка, медичний огляд показав наявність 0,6 проміле алкоголю у його крові. До речі, хотів би зазначити, що всі дані медичних досліджень ще будуть піддані судово-медичній експертизі, яку слідчі найближчим часом призначать у рамках кримінальної справи», - сказав Маркін. (Згідно з російським законодавством, максимально допустима норма алкоголю у крові становить 0,16 міліграма етилового спирту на 1 літр повітря, що видихається, що приблизно відповідає старому значенню 0,3 проміле – УНІАН).

Читайте такожОбвинуваченого в аварії літака у Внуково водія снігоприбиральної машини заарештували

Причому він нагадав, що у рамках кримінальної справи про катастрофу літака «Фалькон» в аеропорту «Внуково» затримано провідного інженера аеродромної служби аеропорту «Внуково» Володимира Леденєва, керівника польотів Романа Дунаєва, диспетчера Олександра Круглова і диспетчера-стажиста Світлану Кривсун. У день катастрофи Леденєв керував снігоприбиральними роботами, а Дунаєв, Кривсун і Круглов - повітряним рухом.

«Усіх їх підозрюють у тому, що не забезпечили дотримання вимог безпеки польотів і проведення наземних робіт, що й призвело до трагедії. Затриманих уже допитано як підозрюваних. Зазначу, що під час первинного огляду ознак алкогольного сп'яніння у них не виявлено, втім, у затриманих взяті аналізи для остаточного визначення їхнього стану під час роботи», - сказав Маркін.

За його словами, зараз слідчі продовжують аналізувати вилучену під час первинних слідчих дій документацію, що регламентує роботу аеропорту і посадові обов'язки конкретних співробітників. Також ретельно вивчаються всі дані об'єктивного контролю. Продовжуються допити свідків, ведеться робота з речовими доказами, зокрема і з автомобілем, яким управляв Володимир Мартиненко.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня о 23.57 в аеропорту «Внуково-3» під час зльоту чотиримісний літак «Фалькон-300», що слідував рейсом Москва - Париж, зачепив спецавтомобіль, зайнявся і впав на злітно-посадкову смугу. Внаслідок аварії троє членів екіпажу і пасажир - президент французької компанії Total Крістоф де Маржері - загинули.