У справі про катастрофу у Внуково затримано чотирьох співробітників аеропорту

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на представника Слідчого комітету РФ Володимира Маркіна.

"Сьогодні Головним слідчим управлінням СК в рамках кримінальної справи про катастрофу літака "Фалькон" в аеропорту Внуково затримано провідного інженера аеродромної служби аеропорту Володимира Леденьова, який керував снігоприбиральними роботами, а також керівника польотів аеропорту Романа Дунаєва, менеджера-стажера аеропорту Світлану Кривсун, диспетчера аеропорту Олександра Круглова, який керував повітряним рухом у момент авіакатастрофи", - зазначив Маркін.

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Як вважає слідство, "зазначені особи не забезпечили дотримання вимог безпеки польотів і проведення наземних робіт, що призвело до трагедії". Затримані допитані в якості підозрюваних.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня приватний легкомоторний літак Dassault Falcon 50 розбився в аеропорту Внуково при зльоті. Літак зіткнувся зі снігоприбиральним комбайном і повністю згорів, загинули чотири людини, які перебували на борту, в тому числі президент Total Крістоф де Маржері.

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Спочатку експерти висунули три версії події - літак розбився через погодні умови, відмову техніки або через людськоий фактор.

Пізніше слідство заявило, що головною причиною катастрофи у Внуково вважає помилку диспетчерів і водія комбайна. Водій снігоприбиральної машини був п'яний, заявив офіційний представник СКР Володимир Маркін. Сам водій заявив, що був тверезий і не визнав свою провину в тому, що трапилося.