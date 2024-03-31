Бойовики ХАМАС мають намір укласти угоду, яка б передбачала припинення боїв.

Переговори щодо припинення вогню у секторі Гази мали відбутися сьогодні в столиці Єгипту Каїрі, але представники ХАМАСу на них не з'явилися.

Це відбулося попри те, що Ізраїль та ХАМАС посилили переговорний процес щодо перемир’я в обмін на звільнення заручників, пише Reuters. Видання уточнило, що бойовики не приїхали на переговори, оскільки чекали на повідомлення від посередників щодо оновленої пропозиції Ізраїля.

Справа в тому, що бойовики ХАМАС хочуть укласти угоду, яка б передбачала припинення боїв і виведення ізраїльських військ з Гази. Але Ізраїль виключає остаточне припинення вогню, оскільки попередив, що рано чи пізно відновить спроби зруйнувати військовий потенціал ХАМАСу.

Відео дня

Новий раунд переговорів про припинення вогню, який мав відбутися 31 березня, був схвалений прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу на фоні тиску через масові протести з вимогою повернути заручників додому.

Інші новини про сектор Гази

31 березня у пасхальному посланні до вірян Папа Римський Франциск закликав до припинення воєн у світі, звільнення заручників, яких тримає ХАМАС.

"Я знову закликаю забезпечити доступ гуманітарної допомоги до Гази й знову закликаю до негайного звільнення заручників, захоплених 7 жовтня, і до негайного припинення вогню", - сказав він.

Але бої у Газі не припиняються попри резолюцію Ради безпеки ООН, яка вимагає "негайного припинення вогню" та звільнення всіх заручників, утримуваних ХАМАСом.

Вас також можуть зацікавити новини: