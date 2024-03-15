Їх забезпечать їжею, водою та іншими необхідними речами.

Ізраїль перед наступом на місто Рафах хоче евакуювати його мирних жителів до "гуманітарних зон" у центральній частині сектору Гази.

Про це заявив речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі, пише The Washington Post. За його словами, гуманітарні зони створять спільно з "міжнародним співтовариством" для розміщення переселенців та забезпечення їх їжею, водою та іншими необхідними речами.

При цьому Ізраїль планує "затопити" Газу з допомогою. Водночас представники США на умовах анонімності заявили, що наразі немає жодних ознак того, що ізраїльські війська збираються увійти в Рафах найближчим часом.

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Один з посадовців зауважив, що лідери Ізраїля частково використовують загрозу вторгнення в Рафах для тиску на ХАМАС, аби той погодився на шеститижневу угоду про припинення вогню зі звільненням заручників. Водночас додається, що військову операцію у місті на півдні Гази підтримує не лише прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху, а й уряд Ізраїлю.

У США ж продовжують надавати гуманітарну допомогу Газі через повітряні та морські коридори.

Бої у Газі - останні новини

Армія оборони Ізраїлю виконала основні задачі в північній частині сектору Гази і припиняє там активні бойові дії. Тепер основну увагу буде приділено центральній та південній частині анклаву.

Хагарі визнав, що зачистка решти анклаву потребуватиме часу, тож бойові дії триватимуть і в 2024 році.

Нещодавно Ізраїль знайшов підземну базу ХАМАС під штаб-квартирою ООН в Газі.

Нетаньягу заявив, що бойові дії в секторі Гази триватимуть ще багато місяців.

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