Цим наміром були обурені в Росії.

Еквадор відмовляється відправляти Україні будь які військові матеріали, заявила міністр закордонних справ країни Габріела Зоммерфельд.

"Існує чітка вказівка президента Республіки Еквадор про те, що країна не буде відправляти жодних військових матеріалів до країни, яка має міжнародний збройний конфлікт", - цитує Зоммерфельд газета El Universo.

Очільниця міністерства закордонних справ додала, що Еквадор є членом Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй і, як член цієї організації, сприяє вирішенню конфліктів, поважаючи міжнародне право і "мирне вирішення суперечок".

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Зброя від Еквадору: що відомо

На початку року стало відомо, що країна віддасть Сполученим Штатам Америки радянську техніку в обмін на сучасне озброєння. Президент Даніель Нобоа назвав цю техніку "металобрухтом".

Повідомлялося, що Україна може отримати гелікоптери Мі-17, однак в поганому стані - їх можна було б розібрати на запчастини.

В Росії назвали дії Еквадору "необґрунтованим рішенням" та порушенням домовленостей з Москвою. Згодом вони призупинили сертифікацію бананів п'яти еквадорських компаній через "небезпечного карантинного шкідника".

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