За його словами, йдеться про перероблений легкомоторний літак, керований дистанційно.

Удар по заводу зі збірки дронів-камікадзе у Татарстані міг бути завданий не безпілотником, а переробленим легкомоторним літаком. Таку думку висловив експерт з авіації Валерій Романенко в ефірі телемарафону, коментуючи відео "прильоту" по заводу в Татарстані (Росія).

Він зазначив, що вибух був найцікавішим на відео. "Бо загалом зрозуміло, чим наносили удар і це мене трохи, так би мовити, розчарувало. Я очікував, що це буде все ж таки безпілотник, а це перероблений легкомоторний літак дистанційно керований. Цей засіб набагато дорожчий і такий, що нам важко буде налагодити їх великомасштабне серійне виробництво", - сказав він.

Романенко вважає, що удар таким засобом по заводу по виробництву "Шахедів" в Єлабузі (Татарстан, Росія) був "явним промахом", оскільки вартість цього літака не співмірна із нанесеною шкодою Росії на цьому об’єкті.

Відео дня

"По Нижньокамську (йдеться про нафтопереробний завод "ТАНЕКО" в Нижньокамську, Татарстан – УНІАН) вартує, бо в рази більший результат, аніж витрати. По Єлабузі тут явний промах", - сказав він.

На запитання, як цей літальний апарат подолав таку велику відстань непоміченим, Романенко пожартував: "Мовчки".

"Виконавці дуже вдало проклали маршрут в обхід російських зон радіолокаційного покриття. Тому він спокійно, мабуть, на невеликій висоті, що не перевищувала 100 метрів, подолав все, що потрібно, і влучно попав по Нижнєкамську і, мабуть, таки попав в зону радіоелектронної протидії над Єлабугою, бо на останньому етапі він летів прямолінійно і відчуття, що він просто падав, бо закінчилось паливо. Бо навряд чи було запрограмовано вдарити по будинку на території оборонного підприємства, яке вдень і вночі випускає дрони, котрі завдають ударів по наших житлових кварталах", - зазначив він.

За його словами, такий маршрут вдруге вже не можна використати. "Боже борони повторювати той самий маршрут, бо росіяни його зараз відслідкували максимально… І на цей маршрут вже будуть стягнуті якісь засоби ППО", - додав він.

За словами експерта, на сьогодні Україні потрібен повноцінний далекобійний безпілотник з потужним двигуном, який здатний мати такі характеристики, які має "Шахед", тобто 50 кг вибухівки на борту, швидкість десь 160 км/год і дальність 1.5 тисячі. "Отоді російська оборонна промисловість відчула б на собі удари України. До того часу це булавкові уколи", - зазначив він.

Удар по заводах у Татарстані

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 квітня було атаковано два об’єкти в Татарстані - завод зі складання безпілотників "Шахед" та нафтопереробний завод у російському Татарстані. За даними джерел, дрон влучив в установку первинної переробки нафти на НПЗ у Нижньокамську, після чого там виникла пожежа.

Більшість експертів вважають, що саме безпілотники атакували об'єкти в містах Єлабуга і Нижньокамськ Російської Федерації. РосЗМІ заявили, що підприємства зазнали атаки безпілотників UJ-22 Airborne, які виробляє компанія Ukrjet.

Виробник БПЛА UJ-22 Airborne пише, що це багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс, який здатний виконувати польоти в будь-яку пору року, вдень і вночі, в будь-яких метеоумовах, в умовах активного використання противником РЕБ.

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