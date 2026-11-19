Також пошкоджень зазнало посольство Нідерландів біля Контрактової площі.

Російські загарбники сьогодні цілеспрямовано запускали реактивні ударні дрони на центр Києва. У Подільському районі загинула людина.

Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram, у середмісті столиці лунають вибухи, працюють сили ППО.

"У Подільському районі уламки БпЛА впали біля триповерхової будівлі. Попередньо, без пожежі", - повідомив Кличко в 14:56.

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Пізніше в 15:29 міський голова додав, що на Подолі на одній з локацій загоряння квартир у будинку, а за іншою адресою - падіння БпЛА на відкритій території.

Разом з тим, в Оболонському районі горять уламки на проїжджій частині дороги, а у Шевченківському районі - уламки впали на дах 8-поверхового будинку.

Також в 15:38 Кличко повідомив, що у Подільському районі, попередньо, зафіксовано падіння БпЛА на 4-поверхову будівлю.

Спочатку він заявив, що одного постраждалого внаслідок атаки ворога медики госпіталізували.

"Уже четверо постраждалих у столиці. Трьох поранених медики госпіталізували", - додав Кличко в 16:30.

Разом з тим, мер столиці зазначив, що за попередньою інформацією, одна людина загинула в Подільському районі.

Як уточнили в Київський міській військовій адміністрації в Telegram, внаслідок ворожого удару загинув 26-річний чоловік.

Водночас, як засвідчують кадри, оприлюднені у соціальних мережах, один з дронів в пав на дах будинку на вулиці Воздвиженський на Подолі. Ще один дрон впав неподалік Посольства Нідерландів на Контрактовій площі.

Як зазначив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у мережі X, російські атаки знову пошкодили іноземну дипломатичну місію у Києві.

"Посольство Нідерландів зазнало незначного пошкодження. На щастя, ніхто не постраждав", - повідомив Сибіга.

Глава МЗС наполегливо закликає міжнарожну спільноту засудити найрішучішим чином атаки Росії на закордонних дипломатів.

"Терор Путіна має зустріти жорстку відповідь", - додав Сибіга.

Також, як додав Сибіга, унаслідок атаки російських дронів на Київ уламки впали на територію МЗС України.

"Ми передамо їх до нашого музею. А російським терористам наша дипломатична служба має просте й недипломатичне послання: йдіть слідом за російським військовим кораблем, покидьки. Вам ніколи не залякати українську дипломатію", - наголосив Сибіга.

Як йдеться у повідомленні Державного історико-архітектурного заповідника "Стародавній Київ" у соціальній мережі Facebook, внаслідок російської атак пошкоджено численні об’єкти культурної спадщини.

Зокрема, пошкоджено найстаріший житловий будинок Києва, який розміщений на Подолі поряд з Посольством Нідерландів і досі використовується за своїм первісним призначенням.

Цей будинок звели ще 1798 року коштом дворянина Леонтія Вишневського.

"Приліт у дворі Посольства Нідерландів за півтори сотні метрів від офісу заповідника", - йдеться у повідомленні.

Як уточнив Кличко о 17:06, у Шевченківському районі, де уламки впали на відкритій території, пошкоджено більше 10 автівок.

"Пошкоджене скління вікон Володимирського собору. А також – скління будівлі одного із іноземних посольств", - повідомив мер.

Станом на 17:00 у Києві відомо, що одна людина загинула, а також 5 постраждали внаслідок атак ворога. Чотирьох поранених медики госпіталізували.

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