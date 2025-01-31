Авіакатастрофа у Вашингтоні: чорні скриньки відправили на експертизу

Національна рада з безпеки на транспорті США заявила, що попередній звіт буде опублікований через 30 днів.

Експерти знайшли чорні скриньки літака, який зіткнувся з військовим гелікоптером у Вашингтоні. Їх скерували на експертизу, повідомляють BBC та CBS News

Бортові самописці літака American Airlines відправили на дослідження в той час, як зростають питання щодо кадрового забезпечення та інших інцидентів в аеропорту, де приземлявся літак.

Джерела CBS News повідомили, що зазвичай дві людини керують повітряним рухом гелікоптерів і літаків у цьому районі, але під час катастрофи це робила лише одна людина.

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Розслідування авіакатастрофи триває. Національна рада з безпеки на транспорті США (NTSB) заявила, що попередній звіт буде опублікований через 30 днів.

Бортовий самописець і самописець в кабіні пілотів, відомі як чорні скриньки, можуть допомогти слідству з'ясувати, що могло піти не так під час польоту. Скриньки будуть перевезені в лабораторію NTSB, розташовану неподалік від місця катастрофи, і проаналізовані.

Авіакатастрофа у Вашингтоні

Як писав УНІАН, в ніч на четвер у столиці США розбився пасажирський літак. Момент аварії потрапив на камери спостереження, які зафіксували, що лайнер заходив на посадку, коли йому перекрив траекторію військовий гелікоптер. Відбулося зіткнення, внаслідок якого обидві машини впали у річку.

Президент США Дональд Трамп прокоментував трагедію у своїх соцмережах. Він висловив здивування діями пілота вертольота, а також пасивністю диспетчерів, які не попередили військових про небезпеку зіткнення за пасажирським літаком.

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