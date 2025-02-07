Літак прямував до міста Порту-Алегрі.

У бразильському місті Сан-Паулу двомоторний літак зазнав катастрофи та впав просто на проспект Маркес де Сан-Вісенте.

Як пише CNN Brasil, невеликий двомоторний літак авіакомпанії King Air злетів з аеропорту Кампо-де-Марте сьогодні вранці. Диспетчерська вежа втратила із ним зв'язок о 7:16, за декілька хвилин після зльоту. Вже близько 7:20 повітряне судно впало.

За інформацією Військової поліції, загинули обидві людині, яка перебували в літаку. Уламкові поранення отримали шестеро людей, серед яких мотоцикліст та пасажирка автобусу. На поширених в мережі відео можна побачити, що автобус загорівся.

Падіння літаків

Нагадаємо, у січні в США після зіткнення із військовим гелікоптером розбився пасажирський літак. На борту літака було 60 пасажирів і чотири члени екіпажу, а у гелікоптері - троє військових. Обидва впали в річку.

Згодом стало відомо, що на борту перебували кілька учасників чемпіонату США з фігурного катання та їхні тренери - колишні російські та радянські фігуристи.

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