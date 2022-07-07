У 2012 році США назвали Афганістан основним союзником, який не входить до Альянсу.

Президент США Джо Байден офіційно скасує статус Афганістану як основного союзника країни поза НАТО.

Про це йдеться у листі Байдена до спікера Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі.

У 2012 році США назвали Афганістан основним союзником, який не входить до НАТО, що відкрило шлях двом країнам для підтримки оборонних та економічних відносин.

На відміну від союзників США по НАТО, які пов'язані один з одним пактом про спільну оборону, Афганістан як союзник, який не входить до НАТО, не має гарантій взаємного захисту. Він має право на отримання кредитів, а також є місцем зберігання запасів військових резервів, що належать США. Крім того, приватні компанії з цієї країни можуть брати участь у торгах за контрактами на технічне обслуговування, ремонт чи капітальний ремонт військової техніки США за кордоном.

Статус союзника давав Афганістану право на отримання військової підготовки та допомоги, включаючи прискорений продаж та оренду військової техніки навіть після того, як війська НАТО залишили країну.

За даними Державного департаменту, з анулюванням статусу Афганістану США матимуть 18 основних союзників, які не входять до НАТО. Це: Аргентина, Австралія, Бахрейн, Бразилія, Колумбія, Єгипет, Ізраїль, Японія, Йорданія, Кувейт, Марокко, Нова Зеландія, Пакистан, Філіппіни, Катар, Південна Корея, Таїланд та Туніс. Раніше цього року США оголосили Колумбію та Катар союзниками поза НАТО.

Як повідомляв УНІАН, в кінці серпня 2021 року США вивели війська з Афганістану і призупинили дипломатичну присутність. Військова місія в Афганістані стала найдовшою в історії США і тривала 20 років. За цей час там загинули 2460 американських солдатів.

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