Понад 30 українців і членів їхніх сімей залишили Афганістан самостійно.

Близько 130 українців наразі хочуть покинути Афганістан.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час спілкування з користувачами Twitter-спільноти.

"Зараз близько 130 хочуть повернутися. Опрацьовуємо безпечні шляхи виїзду. Ми своїх у біді за кордоном не кидаємо і вже неодноразово це довели", - зазначив він.

Також, за словами Кулеби, українці виїжджають з Афганістану і самостійно.

Читайте такожУ Китаї закрили 4-мільйонне місто через 40 випадків COVID-19"За місяць понад 30 громадян та членів їхніх сімей самостійно залишили Афганістан", - написав глава МЗС.

Раніше повідомлялося, що рух "Талібан" створив спеціальні батальйони терористів-смертників і направить їх до кордонів Афганістану.

Евакуація з Афганістану

Як повідомляв УНІАН, 23 вересня ввечері в міжнародний аеропорт "Бориспіль" у Києві прибув український літак, яким було евакуйовано з Афганістану близько 100 громадян України та інших країн.

Зокрема, до Києва прибули 30 українських громадян, дев'ять осіб, які мають посвідки на постійне проживання в Україні, 18 громадян Ватикану, двоє громадян Канади, а також члени їхніх родин.

У серпні, після захоплення влади в Афганістані бойовиками угруповання "Талібан", США та європейські країни розпочали евакуацію своїх громадян. Україна евакуювала з Афганістану 700 осіб і увійшла до рейтингу держав-лідерів Європи за кількістю евакуйованих.

Автор: Віталій Саєнко