Демократ Джо Байден в ефірі CNN заявив про необхідність "багатостороннього підходу" щодо Ірану, Росії та Китаю.
Читайте такожБайден розповів про свої плани на перші 100 днів президентстваКрім цього, він планує відновити близькі відносини з країнами Європи та Індо-Тихоокеанського регіону.
«Ми повинні бути частиною великої групи, щоб мати справу не тільки з Іраном, але і з Росією, Китаєм та іншими... але я хочу відновити тісні, тісні відносини союзництва як в Європі, так і в регіоні Індійського і Тихого океану", - сказав Байден, передають РИА Новости.
При цьому він зазначив, що його очікують "складні переговори" з Євросоюзом, і додав, що він не має з цього приводу ілюзій.
Вибори президента США
- Президентські вибори в США пройшли 3 листопада. За даними провідних американських ЗМІ, кандидат від Демократичної партії Джо Байден набрав достатню для перемоги кількість голосів вибірників. Чинний президент Дональд Трамп не визнає перемогу свого опонента.
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