Також Байден планує відновити близькі стосунки з країнами Європи.

Демократ Джо Байден в ефірі CNN заявив про необхідність "багатостороннього підходу" щодо Ірану, Росії та Китаю.

Читайте такожБайден розповів про свої плани на перші 100 днів президентстваКрім цього, він планує відновити близькі відносини з країнами Європи та Індо-Тихоокеанського регіону.

«Ми повинні бути частиною великої групи, щоб мати справу не тільки з Іраном, але і з Росією, Китаєм та іншими... але я хочу відновити тісні, тісні відносини союзництва як в Європі, так і в регіоні Індійського і Тихого океану", - сказав Байден, передають РИА Новости.

При цьому він зазначив, що його очікують "складні переговори" з Євросоюзом, і додав, що він не має з цього приводу ілюзій.

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Автор: УНІАН