Байден зазначив, що Росія хотіла ослаблення НАТО, але натомість відбувається його посилення.

Президент США Джо Байден підписав документи про підтримку США вступу Швеції та Фінляндії в НАТО.

Про це повідомляє REUTERS.

В повідомленні сказано, що він у Білому домі виступив з промовою та підписав документи, що схвалюють вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.

Під час виступу Байден зазначив, що Росія хотіла ослаблення НАТО, але натомість відбувається його посилення.

Як повідомляв УНІАН, подати заявки на вступ до НАТО Фінляндію та Швецію спонукало вторгнення російських військ в Україну.

29 червня на саміті країни-члени офіційно запросили ці країни приєднатися до Альянсу.

Столтенберг наголосив, що таким чином протидія президента РФ Володимира Путіна розширенню НАТО провалилася.

Зазначимо також, що з 24 лютого у форматі Рамштайн відбулося вже чотири конференції НАТО з координації військової підтримки України. На шостому місяці повномасштабного російського вторгнення Україна отримує від країн НАТО рекордні обсяги допомоги.

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