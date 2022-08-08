Американські сенатори додали, що будуть підштовхувати Конгрес до ухвалення цього рішення "незалежно від того, підтримує його президент Джо Байден чи ні".

Американські сенатори Ліндсі Грем (Республіканська партія) і Річард Блюменталь (Демократична партія) закликали адміністрацію президента Джо Байдена визнати Росію спонсором тероризму у відповідь на її вторгнення в Україну.

Сенатори в ефірі каналу CNN наголосили, що будуть підштовхувати Конгрес до ухвалення цього рішення "незалежно від того, підтримує його президент Джо Байден чи ні".

Вони зазначили, що визнання Росії країною-спонсором тероризму має бути зроблене або президентом, або Конгресом. Обидва сенатори сказали, що Байден має посилити тиск на Володимира Путіна і продовжувати допомагати Україні в умовах триваючого вторгнення.

"Я сподіваюся, що президент вирішить прийняти цю позицію добровільно, і він не знімає її зі столу щодо спонсорованого державою тероризму", - сказав Блюменталь.

Ліндсі Грем закликав адміністрацію Байдена співпрацювати з Конгресом щодо визнання Росії державою-спонсором тероризму, але зазначив, що Конгрес просуватиме це рішення незалежно від цього.

"Я хотів би працювати з (адміністрацією Байдена). Але незалежно від того, чи потрібно буде нам прийняти законодавство, щоб це сталося, ми готові це зробити. Я закликаю адміністрацію діяти зараз", - сказав Грем.

Обидва сенатори також підтримали візит спікера Палати представників Ненсі Пелосі до Тайваню і пов'язали американську підтримку цього острова із впливом американської допомоги Україні у боротьбі із вторгненням Росії.

"Китай спостерігає за тим, що ми робимо в Україні, розглядаючи можливі дії в сусідньому Тайвані", - сказав Блюменталь.

"Їй слід було поїхати, я радий, що вона поїхала. Якби вона не поїхала, який би це був сигнал іранцям і росіянам?", - додав Грем.

Як повідомляв УНІАН, 3 травня до Конгресу США звернулася Верховна рада України з проханням визнати Росію країною-спонсором тероризму. З таким же закликом до світової спільноти регулярно звертаються президент України Володимир Зеленський і глава МЗС Дмитро Кулеба.

21 липня спікер Палати представників Ненсі Пелосі виступила з вимогою до держсекретаря США Ентоні Блінкена визнати Росію державою-спонсором тероризму, у зворотному випадку Конгрес сам прийме таке рішення.

27 липня Сенат США одноголосно прийняв резолюцію, яка закликає Державний департамент визнати Росію державою-спонсором тероризму.

Президент Зеленський подякував американським сенаторам, які одноголосно схвалили резолюцію. Глава держави наголосив, що ніхто в світі не вкладається в тероризм більше, ніж Росія, і немає ніякої раціональної причини, щоб юридичної реакції на це не було.

Зазначимо, що Державний департамент США відповідальний за вннесення держав до списку країн-спонсорів тероризму, які, на думку держсекретаря, неодноразово підтримували терористичні акти по всьому світу. Санкції, які вводяться щодо таких держав, включають в себе обмеження на отримання допомоги від США, заборона на експорт і продаж продукції оборонного призначення, заходи контролю за експортом товарів подвійного призначення, різні фінансові та інші обмеження.

Наразі в американському списку країн-спонсорів: Сирія, Іран, Куба і Північна Корея.

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