Він зауважив, що "те, що відбувається в Україні, є жахливим, але було б набагато гірше, якби була війна між Росією і НАТО".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що не можна допустити, аби Росія перемогла у війні, яку вона розв'язала проти України, і що стало найбільшою загрозою безпеці Європи з часів Другої світової війни.

Як повідомляє Радіо Свобода, Столтенберг, виступаючи в Норвегії, сьогодні, 4 серпня, сказав, що Альянсу та його країнам-членам, можливо, доведеться продовжувати підтримувати Україну зброєю та іншою допомогою протягом тривалого часу, аби не дати Росії перемогти у неспровокованому вторгненні в Україну.

"В наших інтересах, щоб така агресивна політика не увінчалася успіхом... Це найбільш небезпечна для Європи ситуація з часів Другої світової війни", - сказав він, додавши, що "те, що відбувається в Україні, є жахливим, але було б набагато гірше, якби була війна між Росією і НАТО".

Столтенберг підтвердив рішучість альянсу захищати усіх 30 країн-членів.

"Якщо президент (Володимир) Путін бодай подумає зробити щось подібне з країною НАТО, як він це зробив із Грузією, Молдовою чи Україною, то відразу буде задіяний увесь НАТО", - наголосив генсек.

Зауважується, що війна в Україні змусила Фінляндію і Швецію домагатися членства в НАТО, і наразі це прохання ратифікували 23 з 30 держав-членів, включно зі США.

"Це не тільки напад на Україну, незалежну демократичну державу з населенням у понад 40 мільйонів людей, це також напад на наші цінності та світопорядок, якого ми прагнемо", - сказав глава НАТО про війну.

Після вторгнення Росії в Україну дві традиційно нейтральні скандинавські країни, Фінляндія, яка має з Росією загальний кордон довжиною понад 1000 км, і Швеція подали заявки на швидкий вступ до НАТО.

Згідно зі списком НАТО, сім країн-членів ще не досягли офіційної згоди щодо вступу Фінляндії і Швеції - це Чехія, Греція, Угорщина, Португалія, Словаччина, Іспанія та Туреччина.

Зазначається, що найжорсткіша позиція у Туреччини, яка вимагає активізувати екстрадицію десятків опонентів уряду, яких вона називає "терористами", з обох країн, в обмін на підтримку їхнього вступу в Альянс. Туреччина заявила, що цього місяця спеціальний комітет зустрінеться з представниками влади Фінляндії та Швеції, щоб оцінити, чи дотримуються ці дві країни її умов.

Нагадаємо, у РФ знову погрожують Фінляндії та Швеції через вступ до НАТО.

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