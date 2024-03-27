Він запропонував спосіб, як зібрати до $400 млрд протягом наступних 10 років.

Президент США Джо Байден на зустрічі з виборцями в штаті Північна Кароліна назвав правителя РФ Володимира Путіна "м'ясником".

Як пише прес-служба Білого дому, американський лідер переконаний, що Сполучені Штати могли б захистити Україну від керівника країни-агресорки. Для цього потрібно збільшити податки для мільярдерів.

За словами Байдена, якщо податок для мільярдерів підняти з нинішніх 8,2% до 25%, це дозволило б зібрати до $400 млрд протягом наступних 10 років. Як пояснив Байден, ці кошти можна було б витратити зокрема на протидію російській агресії.

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"Ми могли б зробити так багато речей — послідовних — зокрема, нарешті забезпечити Україні захист від цього м’ясника Путіна", – наголосив політик.

Війна в Україні - допомога від союзників

Наприкінці минулого тижня Конгрес США схвалив виділення 300 мільйонів доларів на озброєння України, і це стало першим новим фінансуванням військової допомоги Києву більш ніж за рік. Є одна проблема - цих грошей уже немає, оскільки вони були вже витрачені в рамках ініціативи USAI ще в листопаді

Нещодавно міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що готовий використати свої повноваження для реквізиції промислових потужностей або нав’язати пріоритети виробникам зброї з метою прискорити виробництво зброї та снарядів, необхідних на полі бою в Україні.

Тим часом у Чехії заявили, що можуть майже подвоїти раніше анонсовані 800 тисяч снарядів для ЗСУ. Міністр закордонних справ Ян Ліпавський назвав цифру в 1,5 мільйона снарядів як потенційний обсяг.

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