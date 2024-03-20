Салліван зазначив, що коли Сполучені Штати щось роблять і мають змогу про це оголосити, то оголошують.

Радник президента Сполучених Штатів Америки з національної безпеки Джейк Салліван відповів, чи погодили в США передачу нової партії ракет ATACMS. Як передає кореспондент УНІАН, про це Салліван сказав на спільному брифінгу з керівником Офіса президента України Андрієм Єрмаком у Києві.

Зокрема, у нього запитали, чи відповідає дійсності, що адміністрація президента США дозволила передачу Україні далекобійних ракет ATACMS.

"Стосовно ATACMS, я змушений розчарувати вас, сказавши, що сьогодні нічого не маю з цієї теми, аби публічно оголосити", - сказав Салліван.

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Він зазначив, що коли Сполучені Штати щось роблять і мають змогу про це оголосити, то оголошують.

"Але я скажу, що у нас були дуже конструктивні обговорення про військову підтримку і спроможності, які необхідні, щоб забезпечити якомога ефективну підтримку", - сказав він.

Передача Україні ATACMS - деталі

Раніше видання Politico посиланням на одного з американських чиновників, повідомляло, що у новим пакет військової допомоги для України від 12 березня на суму 300 мільйонів доларів має увійти кілька ракет ATACMS. Водночас, офіційно про це не було підтверджено.

У новому пакеті допомоги від США були снаряди для артилерії та ракети GMLRS до HIMARS. Водночас у Пентагоні повідомили, що туди увійшли ПЗРК Stinger, протитанкові засоби, боєприпаси для ППО, а також снаряди калібру 155 мм.

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