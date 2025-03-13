У МЗС закликають Москву відповісти на цю пропозицію негайно.

У Словаччині закликали Російську Федерацію негайно відреагувати на пропозицію Сполучених Штатів Америки про 30-денне припинення вогню.

Як передає Euractiv, міністр закордонних справ Юрай Бланар назвав переговори між Україною та США у Саудівській Аравії значним досягненням, яке може зупинити кровопролиття і прокласти шлях до довгострокового мирного вирішення:

"Я високо ціную величезні зусилля нової адміністрації США з посередництва у мирних переговорах у Саудівській Аравії, які пропонують початкове і необхідне припинення вогню у військовому конфлікті в Україні".

За словами словацького міністра, війна в Україні не має військового вирішення. Він закликав Росію негайно відповісти на пропозицію, яка може стати "світлом в кінці тунелю".

Відео дня

Як зазначає видання, Бланар відомий просуванням прокремлівських наративів про війну в Україні. Також він неодноразово зустрічався з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.

Позиція Словаччини щодо війни

Як відомо, позиція країни щодо нападу РФ зазнала значних змін після обрання Роберта Фіцо прем'єр-міністром.

Його уряд припинив військову та фінансову підтримку України, закликаючи до негайного припинення вогню та мирних переговорів. Фіцо також висловив бажання відновити нормальні відносини з Росією після завершення конфлікту.

Ця позиція викликала внутрішні протести та міжнародну критику. У Словаччині відбулися масові демонстрації проти проросійської політики уряду. Варто зазначити, що деякі громадяни країни продовжують збирати кошти для допомоги українському війську.

Вас також можуть зацікавити новини: