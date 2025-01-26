Опозиція називає це "спеціальною виборчою операцією" Лукашенка.

Білоруська опозиція не закликатиме громадян виходити на вуличні протести проти так званих виборів, оскільки зараз за це їх будуть "стріляти та вбивати".

Про це етері телемарафону заявив білоруський громадський діяч, радник Світлани Тихановської Франак Вячорка. За його словами, ця "спеціальна виборча операція" не має нічого спільного з виборами. До бюлетенів потрапили лише призначені адміністрацією кандидати, оскільки Лукашенко боїться повторення масштабних протестів 2020 року:

"Він диктатор. Злочинець, який повинен разом з Путіним понести відповідальність. Його місце в Гаазі, а не в президентському палаці".

Вячорка зазначив, що більшість білорусів проігнорували вибори та не прийшли на виборчі дільниці, щоб не легітимізувати диктатора. На його думку, Лукашенко це відчуває та розуміє, що його влада тримається лише на підтримці кремлівського правителя Путіна.

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Радник Тихановської вважає, що вікно можливостей для повернення Білорусі до демократії відкриється тільки після перемоги України або мирних перемовин:

"Путін повинен бути ослаблений, а це значить, що буде ослаблений Лукашенко. Це може дати можливість білорусам знову вийти на вулиці і повернути свою країну до демократії. Тому зараз ми акцентуємо на максимальній підтримці українців. Доля білорусів залежить від долі українців".

"Вибори" у Білорусі

Як писав УНІАН, самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку, який диктаторськими методами керує країною вже понад 30 років, екзит-пол знову "намалював" перемогу на виборах.l

Повідомлялося, що його суперниками на цих виборах були виключно лояльні до адміністрації кандидати. Крім того, в країні серйозно обмежили роботу інтернету - це пов'язують з тим, що під час масштабних протестів 2020 року люди координувалися саме завдяки соцмережам.

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