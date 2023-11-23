Раніше білоруські громадяни могли оформити дозволи на постійне місце проживання та закордонні паспорти у дипмісіях за кордоном.

Громадяни Білорусі вже не зможуть вільно виїхати за кордон на постійне місце проживання. Тепер вони будуть зобов'язані отримати відповідний дозвіл у міграційних органах усередині країни. Про це повідомляє білоруська служба "Радіо "Свобода" з посиланням на постанову Ради міністрів країни.

Згідно з документом, за новими правилами заяву доведеться подавати до територіального підрозділу відділу з громадянства та міграції. Разом з ним потрібно буде заповнити анкету з питаннями про освіту, спеціальність, податкові зобов'язання та аліменти, а також вказати в ній контакти родичів.

Згодом міграційні відділи перевірять, чи не заборонено бажаючому виїхати на постійне місце проживання громадянину залишати країну, у тому числі, чи немає в нього боргів з податків та аліментів. Відносно військовозобов'язаних запит направлять також до військкомату.

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"На обробку та підготовку дозволу або відмови на виїзд відводиться загалом 35 днів", - говориться у повідомленні.

Видання нагадує, що до вересня білоруські громадяни могли оформити дозволи на постійне місце проживання та закордонні паспорти у дипмісіях за кордоном. З 7 вересня оформляти нові паспорти можна лише на території Білорусі.

Останні новини Білорусі

Білорусь сигналізує про відкритість до діалогу з майбутнім урядом Польщі. Про це заявив представник офісу координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин.

"Росія та Білорусь продовжують операції проти Польщі, спрямовані на знищення іміджу РП, підрив взаємної довіри між поляками та українцями, висміювання безпекових структур Республіки Польща, а також сіяння тривоги в нашому суспільстві", - написав він.

Також УНІАН повідомляв, що на початку вторгнення РФ в Україну Лукашенко готувався тікати в Польщу. Про це пише польский журналіст Збіґнєв Парафянович у своїй книзі Polska na wojnie ("Польща на війні"), яка розкриває раніше невідомі "польські" аспекти російсько-української війни.

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