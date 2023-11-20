Міграційна криза на кордоні між країнами триває.

Режим Олександра Лукашенка надсилає фальшиві сигнали про нібито відкритість Мінська до діалогу з майбутнім урядом Польщі. Про це заявив представник офісу координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин.

"Росія та Білорусь продовжують операції проти Польщі, спрямовані на знищення іміджу РП, підрив взаємної довіри між поляками та українцями, висміювання безпекових структур Республіки Польща, а також сіяння тривоги в нашому суспільстві", - написав він у мікроблозі Twitter.

За його словами, кремлівська пропаганда продовжує дискредитувати оборонні можливості Польщі, водночас рішення про створення танкового батальйону на сході країни вони "інтерпретували", як крок до ескалації напруженості у відносинах з Мінськом і Москвою.

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Зараз російські пропагандисти висвітлюють протест польських перевізників на кордоні з Україною, щоб посварити два народи та послабити довіру між ними.

"У пропагандистській діяльності режиму Лукашенка щодо РП простежується наступна тенденція - надсилаються сигнали про відкритість Мінська до діалогу з майбутнім урядом Польщі, водночас забуваючи про зло, нібито заподіяне польською стороною дотепер. Водночас режим Лукашенка послідовно представляє нинішню політику Варшави як агресивну, провокаційну і шкідливу для Польщі та Європи", - пише Жарін.

За його словами, білоруська влада хоче використати післявиборчу ситуацію в Польщі для пом'якшення позиції польського уряду та відбілювання свого іміджу.

Він підкреслив, що операція з дестабілізації польсько-білоруського кордону за допомогою штучної міграції, розпочата режимом Лукашенка влітку 2021 року під наглядом і контролем білоруських служб, триває.

Ситуація на кордоні Польщі та Білорусі

Нагадаємо, наприкінці вересня міністерство оборони Польщі оприлюднило відео атаки нелегальних мігрантів на спільний кордон з Білоруссю.

Згодом стало відомо, що у польській армії було створено танковий батальйон, який дислокуватиметься поблизу кордону з Білоруссю.

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