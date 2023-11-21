Голова Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, чи можуть громадяни України все ще виїхати за кордон за внутрішніми паспортами і від чого це залежить.
В інтерв'ю РБК-Україна він нагадав, що перетин кордону відбувається як з українського боку, так і через кордон суміжних країн і існують угоди, що визначають перелік документів, які дають підстави для перетину кордону, в першу чергу мова йде про закордонний паспорт.
І якщо в перші місяці після початку війни суміжні країни активно йшли на те, щоб люди могли перетинати кордон, в тому числі і за внутрішніми паспортами, то зараз ситуація повернулася до того, що люди повинні мати закордонний паспорт для перетину кордону
"Але якщо людина перетинає кордон як біженець – слідуючи в першу чергу з районів, де ведуться бойові дії – і у неї є об'єктивні підстави, що не вдається відновити швидко або зробити закордонний паспорт, то у виняткових випадках суміжна сторона може пропустити громадян України за внутрішніми паспортами", - зазначив Демченко.
Він додав, що українські прикордонники також вивчають обставини виїзду, і можуть контактувати з прикордонниками суміжної країни для того, щоб зрозуміти, чи пропустять вони людину за таких обставин за внутрішнім паспортом.
Демченко також додав, що за свідоцтвом про народження діти-громадяни України можуть їхати за кордон – це прописано в правилах перетину кордону. При цьому така норма була узгоджена в тому числі і з прикордонниками суміжних країн.
Перетин кордону - новини
Раніше в "Дії" спростували інформацію щодо цифрових документів в додатку при перетині кордону на пропускних пунктах. За законом перетин кордону з цифровим закордонним паспортом в "Дії" не передбачено.
7 листопада віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров поінформував, що уряд підтримав можливість оформлення тимчасового дозволу на виїзд дитини за кордон через державний додаток "Дія".