У виняткових випадках українці з районів, де ведуться активні бойові дії, можуть виїхати за кордон за внутрішнім паспортом.

Голова Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, чи можуть громадяни України все ще виїхати за кордон за внутрішніми паспортами і від чого це залежить.

В інтерв'ю РБК-Україна він нагадав, що перетин кордону відбувається як з українського боку, так і через кордон суміжних країн і існують угоди, що визначають перелік документів, які дають підстави для перетину кордону, в першу чергу мова йде про закордонний паспорт.

І якщо в перші місяці після початку війни суміжні країни активно йшли на те, щоб люди могли перетинати кордон, в тому числі і за внутрішніми паспортами, то зараз ситуація повернулася до того, що люди повинні мати закордонний паспорт для перетину кордону

Відео дня

"Але якщо людина перетинає кордон як біженець – слідуючи в першу чергу з районів, де ведуться бойові дії – і у неї є об'єктивні підстави, що не вдається відновити швидко або зробити закордонний паспорт, то у виняткових випадках суміжна сторона може пропустити громадян України за внутрішніми паспортами", - зазначив Демченко.

Він додав, що українські прикордонники також вивчають обставини виїзду, і можуть контактувати з прикордонниками суміжної країни для того, щоб зрозуміти, чи пропустять вони людину за таких обставин за внутрішнім паспортом.

Демченко також додав, що за свідоцтвом про народження діти-громадяни України можуть їхати за кордон – це прописано в правилах перетину кордону. При цьому така норма була узгоджена в тому числі і з прикордонниками суміжних країн.

Перетин кордону - новини

Раніше в "Дії" спростували інформацію щодо цифрових документів в додатку при перетині кордону на пропускних пунктах. За законом перетин кордону з цифровим закордонним паспортом в "Дії" не передбачено.

7 листопада віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров поінформував, що уряд підтримав можливість оформлення тимчасового дозволу на виїзд дитини за кордон через державний додаток "Дія".

Вас також можуть зацикавити новини: