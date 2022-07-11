У список потрапили бетон, деревина, спирт і промислові хімікати на спиртовій основі.

У понеділок, 11 липня, уряд Литви розширив обмеження на транзит товарів через свою територію в Калінінградську область РФ. Стартував поетапний процес введення санкцій, запроваджених Європейським союзом проти Росії за війну в Україні.

Про це заявила представник литовської митниці, пише Reuters.

Відтак, литовські урядовці обмежили транзит бетону, деревини, спирту і промислові хімікати на спиртовій основі.

Нагадаємо, що литовська залізнична компанія LTG Cargo з 18 червня припинила транзит підсанкційних вантажів між Калінінградською областю і основною територією РФ.

Губернатор Калінінградської області Антон Аліханов заявив, що рішення Литви є "економічним задушенням регіону".

У Росії вже пригрозили відповіддю Литві на транспортну блокаду підсанкційних товарів в Калінінградській області.

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