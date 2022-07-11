У понеділок, 11 липня, уряд Литви розширив обмеження на транзит товарів через свою територію в Калінінградську область РФ. Стартував поетапний процес введення санкцій, запроваджених Європейським союзом проти Росії за війну в Україні.
Про це заявила представник литовської митниці, пише Reuters.
Відтак, литовські урядовці обмежили транзит бетону, деревини, спирту і промислові хімікати на спиртовій основі.
Нагадаємо, що литовська залізнична компанія LTG Cargo з 18 червня припинила транзит підсанкційних вантажів між Калінінградською областю і основною територією РФ.
Губернатор Калінінградської області Антон Аліханов заявив, що рішення Литви є "економічним задушенням регіону".
У Росії вже пригрозили відповіддю Литві на транспортну блокаду підсанкційних товарів в Калінінградській області.