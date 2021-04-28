Слідство вважає, що метою вибухів могла бути зброя, що належала бізнесменові Омеляну Гебреву, і яка планувалися до відправки в Грузію і в Україну.

Прокуратура Болгарії веде збір доказів з метою встановлення причетності шістьох громадян Росії до чотирьох вибухів на складах боєприпасів у період з 2011 по 2020 роки.

Про це повідомила прес-секретар прокуратури Болгарії Сійка Мілєва в середу, 28 квітня, передає DW.

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За її словами, слідство перевіряє версію, згідно з якою метою вибухів у 2011, 2015 і 2020 роках була зброя, що належала бізнесменові Омеляну Гебреву і яка планувалися до відправки в Грузію і в Україну.

Мілєва зазначила, що точну причину вибухів встановити не вдалося. У всіх чотирьох випадках вибухам передували пожежі. У прокуратурі вважають, що зловмисники намагалися за допомогою пожеж спровокувати евакуацію людей зі складів.

У відомстві також повідомили, що встановлені особи шести громадян Росії, які перебували в країні в той час, коли відбувалися вибухи. Ці росіяни цілком могли бути причетні й до спроби отруєння Гебрева, зазначили в прокуратурі.

У 2019 році Болгарська поліція повідомила, що підозрює громадянина Росії Сергія Федотова в спробі вбивства Гебрева навесні 2015 року. Тоді бізнесменові стало погано на прийомі в Софії. Він впав у кому і був госпіталізований, але в підсумку залишився живий.

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Чеські звинувачення на адресу РФ

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив про обґрунтовані підозри в причетності російських спецслужб до вибухів складів боєприпасів в Чехії в 2014 році.

Міністерство закордонних справ Чехії висилає з країни 18 російських дипломатів. За інформацією МЗС, 18 дипломатів РФ були ідентифіковані як співробітники російських спецслужб.

У відповідь міністерство закордонних справ Росії оголосило 20 співробітників Посольства Чехії в Москві персонами нон грата.

Після цього Чехія вирішила зрівняти кількість співробітників російського посольства у Празі з кількістю співробітників чеського посольства у Москві. Це означає, що з країни вишлють ще близько 70 співробітників російського диппредставництва.

Водночас чеська поліція оголосила про розшук двох російських громадян, які використовували паспорти на ім'я Олександра Петрова і Руслана Боширова під час відвідування 11-16 жовтня 2014 року Праги і Злінського краю.

За даними чеських ЗМІ, вибух на складах боєприпасів в чеському комплексі Врбетіце в 2014 році найімовірніше був влаштований російськими агентами, щоб зірвати поставки зброї. Зокрема - для силових підрозділів України.

У солідарність із Чехією країни Балтії та Словаччина загалом минулого тижня вислали сім російських дипломатів.

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Автор: Олександр Топчій