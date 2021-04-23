Під час вибухів на заводі в Болгарії навесні 2015 року щонайменше шість росіян, які є агентами ГРУ, приїжджали до Болгарії.

До серії вибухів на підприємствах із виробництва зброї та боєприпасів у 2014-2015 роках у Болгарії можуть бути причетні співробітники Головного управління розвідки Росії.

Про це йдеться в розслідуванні болгарської служби "Радіо Свобода", передає Liga.net.

Після того, як російський слід був знайдений у вибухах на складі боєприпасів в Чехії у 2014 році, один із екс-міністрів оборони Болгарії закликав відновити розслідування подібних вибухів, що сталися на військових складах цієї країни.

Так, у період з лютого 2014 року по квітень 2015-го на п'яти болгарських збройових підприємствах прогриміли шість вибухів, в результаті яких загинули 17 осіб. Усі вибухи сталися в період високої напруженості в Східній Європі, викликаної вторгненням Росії в Україну.

Прокуратура Болгарії розслідувала причину вибухів, але звинувачення були пред'явлені тільки по одному - вибуху 1 жовтня 2014 року у Горні Лом. Пізніше четверо обвинувачених були виправдані. Про те, який статус у інших розслідувань, відкритої інформації немає.

"Радіо Свобода" повідомляє, що приблизно в час вибухів на заводі у Вазові навесні 2015 року щонайменше шість росіян, які ймовірно є агентами ГРУ, приїжджали до Болгарії.

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За даними Bellingcat, ще один передбачуваний агент ГРУ подорожував до Болгарії і з неї незадовго до вибухів 2014 року.

Журналісти називають імена Володимира Моїсеєва (використовував псевдонім Володимир Попов), Дениса Сергєєва (Сергій Федотов), Сергія Лютенкова (Сергій Павлов), Єгора Гордієнко (Георгій Горшков), Миколи Єжова (Микола Кононіхін), Івана Терентієва (Іван Лебедєв), Олексія Калініна (Олексій Нікітін).

Присутність у Болгарії двох останніх збіглася з отруєннями невідомою речовиною власника збройової компанії EMCO Еміліана Гебрєва, його сина і директора з виробництва EMCO Валентина Тахчієва. Болгарська прокуратура звинуватила трьох росіян у замаху на Гебрєва. Серед них - Денис Сергєєв (Сергій Федотов), який мав зв'язок зі справою про отруєння Скрипалів у Британії.

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Чеські звинувачення на адресу РФ

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив про обґрунтовані підозри в причетності російських спецслужб до вибухів складів боєприпасів в Чехії в 2014 році.

Міністерство закордонних справ Чехії висилає з країни 18 російських дипломатів. За інформацією МЗС, 18 дипломатів РФ були ідентифіковані як співробітники російських спецслужб.

У відповідь міністерство закордонних справ Росії оголосило 20 співробітників Посольства Чехії в Москві персонами нон грата.

Після цього Чехія вирішила зрівняти кількість співробітників російського посольства у Празі з кількістю співробітників чеського посольства у Москві. Це означає, що з країни вишлють ще близько 70 співробітників російського диппредставництва.

Водночас чеська поліція оголосила про розшук двох російських громадян, які використовували паспорти на ім'я Олександра Петрова і Руслана Боширова під час відвідування 11-16 жовтня 2014 року Праги і Злінського краю.

За даними чеських ЗМІ, вибух на складах боєприпасів в чеському комплексі Врбетіце в 2014 році найімовірніше був влаштований російськими агентами, щоб зірвати поставки зброї. Зокрема - для силових підрозділів України.

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Автор: Олександр Топчій