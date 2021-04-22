Прем’єр-міністр Словацької Республіки Едуард Хегер заявив про висилку з країни трьох російських дипломатів.
Як повідомляє Reuters, у дипломатів є тиждень, аби покинути країну.
Голова словацького уряду зазначив, що Словаччина діє у солідарності з Чехією, яка наказала більшості співробітників російського посольства покинути країну після обвинувачення офіцерів російської розвідки у причетності до вибуху на складах боєприпасів у 2014 році.
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Чеські звинувачення на адресу РФ
- Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив про обґрунтовані підозри в причетності російських спецслужб до вибухів складів боєприпасів в Чехії в 2014 році.
- Міністерство закордонних справ Чехії висилає з країни 18 російських дипломатів. За інформацією МЗС, 18 дипломатів РФ були ідентифіковані як співробітники російських спецслужб.
- Водночас чеська поліція оголосила про розшук двох російських громадян, які використовували паспорти на ім'я Олександра Петрова і Руслана Боширова під час відвідування 11-16 жовтня 2014 року Праги і Злінського краю.
- За даними чеських ЗМІ, вибух на складах боєприпасів в чеському комплексі Врбетіце в 2014 році найімовірніше був влаштований російськими агентами, щоб зірвати поставки зброї. Зокрема - для силових підрозділів України.
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