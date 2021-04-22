Словаччина висилає з країни трьох російських дипломатів / фото ua.depositphotos.com

Прем’єр-міністр Словацької Республіки Едуард Хегер заявив про висилку з країни трьох російських дипломатів.

Як повідомляє Reuters, у дипломатів є тиждень, аби покинути країну.

Голова словацького уряду зазначив, що Словаччина діє у солідарності з Чехією, яка наказала більшості співробітників російського посольства покинути країну після обвинувачення офіцерів російської розвідки у причетності до вибуху на складах боєприпасів у 2014 році.

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Чеські звинувачення на адресу РФ

  • Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив про обґрунтовані підозри в причетності російських спецслужб до вибухів складів боєприпасів в Чехії в 2014 році.
  • Міністерство закордонних справ Чехії висилає з країни 18 російських дипломатів. За інформацією МЗС, 18 дипломатів РФ були ідентифіковані як співробітники російських спецслужб.
  • Водночас чеська поліція оголосила про розшук двох російських громадян, які використовували паспорти на ім'я Олександра Петрова і Руслана Боширова під час відвідування 11-16 жовтня 2014 року Праги і Злінського краю.
  • За даними чеських ЗМІ, вибух на складах боєприпасів в чеському комплексі Врбетіце в 2014 році найімовірніше був влаштований російськими агентами, щоб зірвати поставки зброї. Зокрема - для силових підрозділів України.

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Автор: Віталій Саєнко