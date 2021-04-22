Словаччина висловлює солідарність Чехії, яка почала висилати російських дипломатів через вибух на складах боєприпасів у 2014 році.

Прем’єр-міністр Словацької Республіки Едуард Хегер заявив про висилку з країни трьох російських дипломатів.

Як повідомляє Reuters, у дипломатів є тиждень, аби покинути країну.

Голова словацького уряду зазначив, що Словаччина діє у солідарності з Чехією, яка наказала більшості співробітників російського посольства покинути країну після обвинувачення офіцерів російської розвідки у причетності до вибуху на складах боєприпасів у 2014 році.

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Чеські звинувачення на адресу РФ

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив про обґрунтовані підозри в причетності російських спецслужб до вибухів складів боєприпасів в Чехії в 2014 році.

Міністерство закордонних справ Чехії висилає з країни 18 російських дипломатів. За інформацією МЗС, 18 дипломатів РФ були ідентифіковані як співробітники російських спецслужб.

Водночас чеська поліція оголосила про розшук двох російських громадян, які використовували паспорти на ім'я Олександра Петрова і Руслана Боширова під час відвідування 11-16 жовтня 2014 року Праги і Злінського краю.

За даними чеських ЗМІ, вибух на складах боєприпасів в чеському комплексі Врбетіце в 2014 році найімовірніше був влаштований російськими агентами, щоб зірвати поставки зброї. Зокрема - для силових підрозділів України.

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Автор: Віталій Саєнко