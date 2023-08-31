На його думку, це спонукатиме ЄС та кандидатів активніше готуватися.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель пропонує встановити дату, до якої країни-кандидати, зокрема й Україна, мають вступити до ЄС.

Як повідомляє Leidsch Dagblad, Боррель вважає, що це спонукатиме Євросоюз та кандидатів активніше готуватися до цього.

Зазначається, що таким чином дипломат підтримав пропозицію, висловлену раніше головою Ради ЄС. Так, Шарль Мішель запропонував, щоб Євросоюз та країни-кандидати були готові до розширення ЄС до 2030 року.

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Боррель погодився з головою Ради ЄС у тому, що "добре було б поставити мету, визначити часові рамки, щоб надати процесу політичного імпульсу". Однак при цьому, на його думку, зберігається необхідність того, щоб потенційні члени задовольняли умовам членства на цей момент, "інакше цього не станеться".

Вступ України до ЄС - що відомо

Як повідомляв УНІАН, минулого року Європейська Рада надала Україні статус кандидата на членство в ЄС. Пізніше в уряді заявили, що Україна не встигає виконати всі сім рекомендацій Єврокомісії, але переговори все одно мають початися в грудні 2023 року.

Крім України, вступити до ЄС хочуть Молдова, Чорногорія, Північна Македонія Албанія, Сербія, Боснія і Герцеговина, Туреччина. Мішель запропонував, щоб блок серйозно підійшов до розширення і визначив кінцеву дату для завершення процесу. В Єврокомісії цей заклик не підтримали.

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