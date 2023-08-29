Мішель не консультувався з президентом Єврокомісії фон дер Ляєн щодо змісту своєї промови про розширення блоку, кажуть в ЄК.

Президент Євроради Шарль Мішель запропонував встановити цільову дату для розширення Євросоюзу – 2030-ий рік. В Єврокомісії цей заклик не підтримали, пише Politico.

"Ми не зосереджені на даті, але зосереджені на дуже тісній співпраці з країнами-кандидатами, щоб підготуватися до їх приєднання до Європейського Союзу", — сказала заступниця речника Єврокомісії Дана Спінант на щоденному прес-брифінгу.

Спінант наполягала, що розширення є "процесом, що базується на заслугах", і що країни-кандидати мають отримати дозвіл на приєднання лише після того, як вони виконали критерії вступу до ЄС.

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Представниця ЄК також додала, що Мішель не консультувався з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн щодо змісту своєї промови про розширення блоку.

Розширення Євросоюзу - що треба знати

В червні 2022 року Європейська Рада надала Україні статус кандидата на членство в Європейському Союзі. В середині серпня в уряді заявили, що Україна до кінця року не зможе на 100% виконати всі сім рекомендацій Єврокомісії для вступу, але переговори про приєднання до ЄС все одно повинні початися в грудні 2023 року.

Крім України, до вступу до ЄС прагнуть Молдова, Чорногорія, Північна Македонія Албанія, Сербія, Боснія і Герцеговина, Туреччина. Президент Європейської Ради Шарль Мішель запропонував, аби блок серйозно підійшов до прийому нових членів і визначив кінцеву дату для завершення процес.

В жовтні відбудеться саміт ЄС, під час якого очікується жваве обговорення питань, що стосуються розширення блоку.

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