А іранський міністр зазначив, що буде працювати для виправлення хибної політики європейських країн щодо його країни.

Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель провів телефонну розмову з новопризначеним міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі.

"Поговорив з новим міністром закордонних справ Ірану Арагчі про перспективи поновлення взаємодії з усіх напрямків, що становлять взаємний інтерес, у тому числі щодо необхідності деескалації, припинення військової співпраці з Росією проти України та нерозповсюдження ядерної зброї", - прокоментував діалог Боррель.

Європейський дипломат підкреслив, що критичний діалог необхідний для розрядки регіональної напруженості.

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У свою чергу Арагчі заявив, що розвиток відносин з Євросоюзом "вимагає діалогу для розв'язання проблем між двома сторонами та виправлення хибної політики європейських країн".

Хто акий Аббас Арагчі

Арагчі було призначено міністром закордонних справ Ірану 21 серпня. Він відомий прозахідними поглядами. На цій посаді він планує досягти зближення із Євросоюзом на тлі санкцій та політичної ізоляції Ірану.

Іранські ЗМІ вже встигли написати, що Арагчі планує працювати над "подоланням напруженості з Вашингтоном і відновленням відносин з європейськими країнами". При цьому Арагчі вважає, що Захід має відмовитися від своєї "ворожої позиції" для того, щоб відновити діалог в рамках ядерної угоди 2015 року між Іраном та Заходом.

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