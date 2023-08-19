Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель жорстко висловився на адресу країни-терориста.

Росія являє собою "економічного карлика" і аналогічна "автоколонці, у власника якої є атомна бомба". Про це в інтерв'ю виданню El Pais заявив глава зовнішньої політики Європейського Союзу Жозеп Боррель.

Згідно з його висловом, Росія не може зрівнятися з Китаєм, який є "справжнім геополітичним гравцем".

Саме Росія, а не Китай, становить "загрозу для європейської безпеки", підкреслив глава дипломатії. На його думку, Володимир Путін "жертвує своєю армією і населенням" заради "власного виживання", так як військово-стратегічний погляд на російське вторгнення в Україну виявився провалом.

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"Путін хотів швидкої війни, але вона триває вже 18 місяців, і він захищається. Його проект швидкого підкорення обернувся повним фіаско. Росія вже заплатила величезну ціну в частині матеріальних і людських ресурсів: вона втратила 2 тисячі танків, більше, ніж є у всіх армій Європи разом узятих", - сказав Боррель.

Дії РФ він охарактеризував як "військові злочини історичного масштабу", аналогічні подіям Другої світової війни.

Боррель також визнав, що допомога Україні з боку Європи була недостатньо оперативною. "У деяких випадках, танки, ракети Patriot, літаки - ми починали з того, що говорили "ні", лише потім, щоб в кінцевому підсумку зробити це".

Військова допомога Україні від ЄС

Як повідомляв УНІАН, в ЄС хочуть створити механізм закупівлі зброї для України на 5 мільярдів євро на рік. Планується, що гроші будуть виділятися щорічно протягом наступних чотирьох років і підуть вони на оборонні потреби нашої країни.

Нагадаємо також, раніше повідомлялося про виділення додаткових 2 млрд євро для надання Україні артилерійських боєприпасів.

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