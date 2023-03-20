Раніше Рада ЄС ухвалила рішення збільшити обсяг фінансування фонду миру до 7,979 мільярда євро (у поточних цінах) до 2027 року.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що сьогодні Рада ЄС домовилась розглянути можливість збільшення Європейського фонду миру ще на 3,5 мільярдів євро. З цього фонду, зокрема, виплачуватимуться компенсації країнам ЄС, які передають Україні боєприпаси в рамках проекту Спільні закупівлі боєприпасів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Боррель повідомив на брифінгу після засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ країн-членів Євросоюзу і додаткового засідання із долученням міністрів оборони Євросоюзу.

"Рада ЄС погодилась розглянути можливість для подальшого збільшення загального фінансового потенціалу Європейського фонду миру на 3,5 млрд євро. Я не кажу, що Рада ЄС погодилась збільшити його, але розглянути це подальше збільшення, що є першим кроком для цього", - сказав Боррель.

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Європейського фонду миру - що відомо

Європейський фонд миру створили у березні 2021 року для фінансування всіх заходів спільної зовнішньої політики та політики безпеки, пов'язаних із військовими та оборонними питаннями.

У середині березня 2023 року Рада ЄС ухвалила рішення збільшити обсяг фінансування Європейського фонду миру до 7,979 мільярда євро (у поточних цінах) до 2027 року, таким чином забезпечивши можливість покриття додаткових фінансових потреб. Зокрема, було схвалено виділення додаткових 2 млрд євро для задоволення потреб України в артилерійських боєприпасах. Загалом в рамках Європейського фонду миру було виділено 3,6 млрд євро на зброю для України.

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