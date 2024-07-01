Британські військові не готові до 'конфлікту будь-якого масштабу', - колишній чиновник Міноборони

Джонсон очолював відділ оцінки Міністерства оборони з моменту його створення 2022 року протягом повного дворічного терміну, який закінчився в травні.

За словами високопоставленого чиновника міністерства оборони, якому було доручено оцінювати військову міць Великої Британії, збройні сили Великої Британії "не можуть належним чином захистити британську територію" і не готові до "конфлікту будь-якого масштабу".

Роб Джонсон, який нещодавно пішов з посади директора управління чистої оцінки і проблем Міністерства оборони, заявив, що британські збройні сили діють з "мінімальним мінімумом", який дозволяє їм лише проводити операції з підтримання миру і гуманітарної допомоги, а також евакуацію цивільного населення із зон бойових дій і деякі протидиверсійні заходи.

"У будь-якій більш масштабній операції у нас швидко закінчаться боєприпаси. Наша оборона занадто слабка, і ми не готові битися і перемагати у збройному конфлікті будь-якого масштабу. Велика Британія досягла ситуації, коли вона не може належним чином захищати британську батьківщину", - заявив Джонсон газеті Financial Times.

Відео дня

Його коментарі прозвучали в той час, коли і консерватори, і лейбористи змушені продемонструвати свою прихильність обороні напередодні загальних виборів 4 липня, зіставляючи вимоги зростаючих глобальних загроз з обмеженими державними фінансами.

Джонсон сказав, що британська протиповітряна оборона "недостатня", щоб зупинити ракетні удари великої дальності, Королівському флоту бракує кораблів для патрулювання Північної Атлантики, щоб відстежувати й стримувати активність російських підводних човнів, а Королівським ВПС потрібно майже вдвічі більше винищувачів, ніж вони мають нині.

Що стосується створення експедиційних сил, які можна порівняти з тими, що були розгорнуті у війнах за Фолклендські острови або в Іраку, британські сили "будуть недостатньо оснащені, що наражатиме війська на ризик", сказав Джонсон.

Джонсон, шановний академік, який раніше очолював Центр зміни характеру війни в Оксфордському університеті, очолював відділ оцінювання Міністерства оборони з моменту його створення у 2022 році протягом повного дворічного терміну, що закінчився в травні.

Його підрозділ, заснований на аналогічному офісі Міністерства оборони США, що діє понад 50 років, було створено як резонатор для військових керівників, щоб допомогти запобігти "груповому мисленню".

Джонсон сказав, що він не хоче бути панікером, а просто реалістично оцінює сценарії, які його відомство розробляє під час військових ігор. Він сказав, що вирішив зробити публічне попередження, тому що був "глибоко стурбований" додатковими інвестиціями, необхідними британським військовим, особливо для протидії загрозі з боку Росії.

"Уряд не дає суспільству впевненості в масштабах загрози, тому що він знає, що він не готовий", - сказав Джонсон. Чесність не становила жодного ризику для безпеки, оскільки "росіяни і так уже знають про це", додав він.

Його похмурий прогноз доповнює хор нещодавніх попереджень нинішніх високопосадовців Міністерства оборони Великої Британії або тих, хто нещодавно пішов у відставку, які заявили, що британські збройні сили потребують модернізації з огляду на війни в Україні та на Близькому Сході, а також потенційний конфлікт в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Джонсон зазначив, що британські військові не змогли виконати глобальну роль, яку уряд визначив для них у торішньому комплексному огляді зовнішньої політики, не кажучи вже про боротьбу з великим противником.

Генерал сер Патрік Сандерс, командувач армією, який йде у відставку, заявив у прощальному зверненні до військ цього місяця, що "невідкладність і необхідність модернізації стають дедалі гострішими".

Відставний маршал авіації Едвард Стрінгер, який був ініціатором створення відділу оцінки в Міністерстві оборони, розповів FT, що в Британії є "військова вітрина, яка може досягти успіху в демонстраціях і навчаннях", додавши: "Але коли ви йдете за фасадом, на полицях дуже мало дорогоцінного і немає ніякої виробничої лінії".

Стрінгер сказав, що, хоча він і згоден з основним аналізом Джонсона, міністерству оборони також необхідно переконатися, що "будь-які додаткові гроші будуть витрачені з більшою користю".

Джонсон сказав, що наступний уряд має прагнути збільшити витрати на оборону до 3 відсотків валового внутрішнього продукту "як мінімум". Цей рівень, еквівалентний майже 80 мільярдам фунтів стерлінгів на рік, поставить витрати Великої Британії на один рівень із витратами США, Польщі та країн Балтії. За його словами, ці витрати дадуть змогу Великій Британії модернізувати свої сили ядерного стримування і мати збройні сили, "озброєні та оснащені для конфліктів 21-го століття".

Джонсон сказав, що ВПС слід приділити пріоритетну увагу і забезпечити їх 265 бойовими літаками порівняно зі 137 "Тайфунами" і менш ніж трьома дюжинами винищувачів F-35, які в них зараз є.

За його словами, наступним на черзі Королівському флоту необхідно 25 сучасних військових кораблів - порівняно з нинішніми двома авіаносцями, шістьма есмінцями і 11 фрегатами. Тим часом армія має бути розширена до 125 000 добре пов'язаних між собою військовослужбовців з нинішніх 72 500 осіб і оснащена "масою далекобійної артилерії та дальнього вогню", включно з безпілотниками.

За словами Джонсона, сценарії, які оцінював його підрозділ, варіювалися від "майже вірних" миротворчих операцій до "вкрай малоймовірної" ядерної війни. Вони також включали диверсії, кібератаки та інші операції в так званій "сірій зоні", які Росія вже проводила проти Великої Британії та які, за словами Джонсона, відбувалися "на волосину нижче за поріг війни".

Він сказав, що "досить імовірно" в майбутньому може статися напад на шотландський рибальський траулер або що Росія може пошкодити нафтову вишку в Північному морі.

"Чи буде уряд вважати це актом війни?" - запитав він. "У більшості випадків, коли критично важлива інфраструктура зазнала атаки, відповідь - так".

Менш імовірним, але можливим може бути напад Росії на союзника по НАТО, такого як Естонія або Польща, або удар по кораблю Королівського флоту, додав він.

"Великій Британії необхідно чітко викласти, що вона збирається робити, якщо це станеться, тому що ясність щодо заходів у відповідь сама по собі є стримувальним фактором. Або ми прикидаємося, що нічого цього не станеться, або готуємося", - сказав Джонсон.

Британська армія - деталі

Новий очільник британської армії генерал сер Ролі Волкер заявив, що планує "подвоїти летальність" збройних сил за три роки та потроїти її до кінця десятиліття, шляхом закупівлі "розумних" боєприпасів, як-от ракети з кількома боєголовками та роями дронів, що можуть вбивати більше ворожих. солдатів одночасно, пише The Times.

У виданні додають, що генерал є колишнім членом Спеціальної повітряної служби Британської Армії, який вижив після вибуху на придорожній бомбі в Афганістані. Волкер підкреслив, що хоче зробити армію "схожою на спецвійська".

Вас також можуть зацікавити новини: