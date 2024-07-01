Він стверджує, що Росія виробляє безпілотники і ракети, отримуючи підтримку за рахунок експорту з Китаю.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг звинуватив Китай у підбурюванні до найбільшого конфлікту в Європі з часів Другої світової війни.

"Китай підбурює до найбільшого конфлікту в Європі з часів Другої світової війни", - наголосив Столтенберг в інтерв'ю японській газеті "Іоміурі".

Він стверджує, що Росія виробляє безпілотники і ракети, отримуючи підтримку за рахунок експорту з Китаю найсучасніших технологій і електроніки.

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У зв'язку з цим, на думку генсека НАТО, існує необхідність надати змісту партнерству з Японією, Південною Кореєю, Австралією та Новою Зеландією для посилення тиску на Китай і стабілізації регіону в Азії.

Війна в Україні - позиція Китаю

Китай наполягає, що він не надає прямої військової допомоги Росії, але підтримує міцні торговельні зв'язки впродовж усієї війни, а також візитів Путіна і китайського лідера Сі Цзіньпіна.

Підтримка Китаєм повномасштабного вторгнення Росії в Україну шляхом надання технологій для ракет та іншого озброєння є "великою помилкою", заявив у середу посол США в Пекіні Ніколас Бернс.

Виступаючи в китайському фінансовому центрі Шанхаї, Бернс також сказав, що російське вторгнення, яке триває вже третій рік, перетворилося на "екзистенціальну кризу" в Європі.

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