Очільник британської армії планує для цього залучити використання сучасних технологій.

Новий очільник британської армії генерал сер Ролі Волкер заявив, що планує "подвоїти летальність" збройних сил за три роки та потроїти її до кінця десятиліття, шляхом закупівлі "розумних" боєприпасів, таких як ракети з декількома боєголовками і роїв безпілотників, які можуть вбивати більше ворожих солдатів одночасно, пише The Times.

У виданні додають, що генерал є колишнім членом Спеціальної повітряної служби Британської Армії, який вижив після підриву на придорожній бомбі в Афганістані. Волкер наголосив, що хоче зробити армію "схожою на спецвійська".

"Єдиним реальним виміром армії є її бойова міць: її смертоносність перед обличчям дуже реальних загроз, що зближуються. У найближчій перспективі мій виклик британській армії полягає в тому, щоб подвоїти цю летальність за три роки та потроїти її до кінця десятиліття", - зауважив новий голова британської армії під час свого звернення до партнерів по галузі. Відео дня

За його словами, електронна війна, дрони, системи протиповітряної оборони та далекобійні засоби ураження, а саме ракети, "залишаються тими зірками, на які треба орієнтуватися", коли йдеться про амбіції Волкера щодо того, що необхідно армії.

Крім розробки нових технологій, Волкер хоче розв'язати проблему нестачі боєприпасів у збройних силах Британії.

Генерал сер Річард Ширрефф, який служив заступником командувача НАТО, минулого місяця заявив, що боєприпасів у британській армії "критично не вистачає".

"Дно бочки було вишкребене, щоб забезпечити все, що може піти в Україну, але це потрібно замінити, це потрібно поповнити", - підкреслив він.

Що відомо про Ролі Волкера

Ролі Волкер спочатку служив в Ірландській гвардії, після чого приєднався до SAS (Спеціальна повітряна служба Британської Армії - УНІАН) і у 2003 році став очільником десяток рейдів на ворожі об'єкти в Іраку.

У 2010 році його нагородили орденом "За видатні заслуги" та "незламне лідерство" під час шестимісячного відрядження до Афганістану. Він вижив під час вибуху бомби талібів, яка розірвала колеса його 15-тонного броньованого автомобіля Ridgeback, підкинувши генерала на 6 футів у повітря.

"Він змінив на посаді начальника Генерального штабу генерала сера Патріка Сандерса, одного з найулюбленіших офіцерів на цій посаді за останні роки, який відкрито критикував плани уряду щодо скорочення чисельності війська", - додали в The Times.

Також відомо, що Волкер одружений та має трьох дітей.

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Своєю чергою журналісти The Sunday Times заявили, що Велика Британія таємно постачає зброю для України. За словами інсайдерів, більша частина британської військової допомоги пробирається до українського кордону двома маршрутами.

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