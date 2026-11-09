Премʼєр Норвегії різко відкинув ідею перегляду безпеки Європи з Росією

Наразі у Європі тривають дебати щодо того, хто має представляти ЄС на переговорах з РФ.

Перетворення про створення нової європейської архітектури безпеки до завершення війни в Україні є неприйнятними. Таку думку в інтервʼю Politico висловив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стёре.

"Будь-які питання, що стосуються європейської архітектури безпеки, доведеться вирішувати після закінчення війни. Росія продовжує висловлювати ідеї, які були в неї наприкінці 2021 року, про те, де може бути НАТО, а де не може бути НАТО. Це не вирішувати Росії. Це не має нічого спільного з цим моментом переговорів", – наголосив Стёре.

Водночас він наголосив на важливості участі Європи у мирних переговорах з РФ. Стёре зазначив, що вже цього тижня європейські лідери мають зібратися у Дубліні, аби обговорити, хто саме буде представляти їх на переговорах щодо України.

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За його словами, може йтися як про одну конкретну людину, так і про інші домовленості щодо представника Європи на переговорах. Втім ключовим, за словами Стёре, є необхідність визначитися з основними меседжами та цілями, а лише після цього призначати людину чи групу людей, які зможуть донести цю інформацію Трампу та Путіну.

Які наслідки можуть мати мирні переговори щодо війни України для Європи

Раніше видання The Washington Post повідомляло, що США пропонують Європі та РФ почати обговорення післявоєнної архітектури безпеки на континенті у форматі НАТО-Росія, який припинив свою діяльність у 2014 році після анексії Криму. За словами спецпредставника Трампа Джареда Кушнера, Європа може перейти до ширшої участі у переговорах, якщо тристороння зустріч України, США та РФ призведе до прогресу.

Тим часом Financial Times відзначає, що президент Володимир Зеленський вперше допустив надання Росії гарантій безпеки в рамках можливої мирної угоди. Видання пише, що це знаменує собою значний зсув у позиції Києва на тлі активізації дипломатичних зусиль США.

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