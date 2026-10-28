Зеленський пішов на поступки щодо гарантій безпеки для Росії, – FT

Президент України визнає, що Москва також може отримати гарантії безпеки в рамках мирної угоди.

Президент України Володимир Зеленський вперше допустив надання Росії гарантій безпеки в рамках можливої мирної угоди. Про це пише Financial Times.

"Зеленський вперше визнав, що Росія може отримати гарантії безпеки в рамках мирної угоди. Ця заява знаменує собою значний зсув у позиції Києва на тлі активізації дипломатичних зусиль США, спрямованих на відновлення мирних переговорів між Україною та Росією", – зазначає видання.

Так, президент зазначив, що західні країни могли б у майбутньому обговорити вимоги Москви щодо гарантій безпеки, однак підкреслив, що насамперед мають бути задоволені потреби самої України у забезпеченні власної безпеки. Як нагадує видання, досі Київ та його західні союзники відкидали вимоги Росії щодо надання гарантій безпеки з боку НАТО та щодо масштабного перегляду архітектури європейської безпеки, розцінюючи їх як спроби Москви відновити свою сферу впливу та підірвати суверенітет сусідніх держав.

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"Спочатку нам потрібно вирішити питання з цією війною, і лише потім шукати відповіді на ті питання, які порушує Росія, виходячи зі своїх власних уявлень та очікувань у сфері безпеки", – заявив Зеленський журналістам.

При цьому він наголосив, що в обговоренні післявоєнного врегулювання та гарантій безпеки має брати участь Європа: "Ми можемо обговорювати концептуальні питання з росіянами за посередництва американців. Але якщо ми перейдемо до формату гарантій безпеки і буде досягнуто домовленості про те, що для цих гарантій потрібна участь Європи, то Європа має бути залучена до таких дискусій".

Як зазначає FT, зміна позиції Києва відображає зростаючу стурбованість українського керівництва зближенням США та Росії.

Так, за даними видання, американські переговірники обговорюють з Росією масштабні ділові угоди, намагаючись переконати Москву покласти край війні в Україні. Зокрема, йдеться про можливі спільні підприємства між великими нафтовими компаніями США та Росії, відновлення використання російського повітряного простору для транзитних та інших польотів американських авіакомпаній, а також про відновлення співпраці у сфері виробництва та поставок титану. Однак, за словами джерел, обізнаних із ситуацією, реалізація цих домовленостей можлива лише після закінчення війни.

Побоювання посилилися після різкого погіршення відносин між Вашингтоном і Києвом у жовтні. Українські чиновники скаржилися на затримки з постачанням критично важливих зенітних ракет, призупинення обміну розвідувальною інформацією про наближення ракетних ударів та обмеження щодо роботи супутникової системи зв’язку Starlink.

Хоча обмін розвідувальною інформацією та доступ до Starlink зрештою було відновлено, ці збої посилили побоювання в Києві, що Вашингтон може повністю припинити підтримку України.

США та Росія посилюють співпрацю

За даними FT, США та Росія обговорюють можливість повернення американських компаній на російський нафтовий ринок у рамках ширших переговорів щодо припинення війни в Україні.

Так, Білий дім і Кремль припустили, що після закінчення війни спільне підприємство американських і російських нафтових компаній може бути відновлено біля берегів Сахаліну. Вони також обговорювали можливість залучення великих американських компаній до плану відновлення продажів російської нафти до Європи нафтопроводом "Дружба".

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