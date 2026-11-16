У Кремлі засумнівалися, чи варто залучати Європу до мирних переговорів: заява Пєскова

Пєсков відреагував на останню заяву Урсули фон дер Ляєн.

Москва має намір з’ясувати позицію європейських країн і визначити, чи доцільно залучати їх до переговорного процесу щодо завершення війни в Україні. Водночас у Кремлі запевняють, що не хочуть тимчасового перемир’я, а прагнуть "миру на століття". Заяви речника Кремля Дмитра Пєскова публікують російські ЗМІ.

Він нагадав, що дотепер переговори тривали у тристоронньому форматі, а щодо участі Європи - то лише "відбувалися розмови".

"Але нам добре було би зрозуміти від самих європейців, наскільки їхня позиція здатна допомогти мирному процесу. Ми чули заяви пані фон дер Ляєн (голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, - УНІАН) і її колег із Брюсселя про те, що безумовна підтримка України збережеться, а головне - буде зберігатися лінія на посилення тиску на Росію. Такі формулювання свідчать про небажання сприяти мирному процесу", - сказав Пєсков.

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Він додав, що, "можливо, вдасться прояснити позицію європейців і дійти висновку про доцільність їх участі у переговорному процесі".

Крім того, речник Кремля запевнив, що Росія не дасть Україні "передишку, чтоб підлікувати рани":

"РФ не хоче тимчасового перемир'я, а бажає миру на століття, тому "СВО" триває, а переговорний трек повинен привести до миру".

Участь Європи у мирних переговорах: важливі новини

Як повідомляв раніше УНІАН, 14 листопада у Кремлі прокоментували участь представників Європи у мирних переговорах щодо України та навіть зазначили, що Москва не планує впливати на склад переговорної групи. "Ми не можемо і не хочемо висувати умови щодо їхньої переговорної групи. Таке формулювання питання є абсолютно неправильним", – сказав речник президента РФ Дмитро Пєсков.

Фон дер Ляєн назвала формат, у якому буде залучена Європа до мирних переговорів. За її словами, йдеться про модель "E5 + Євросоюз". Також очільця Єврокомісії запевнила у максимальній підтримці України та максимальному тиску на Росію.

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