Спалах чуми: США закликали своїх громадян негайно покинути Росію

Окремо у президента США Дональда Трампа запланована телефонна розмова з російським диктатором Володимиром Путіним.

Громадянам Сполучених Штатів рекомендується не відвідувати Росію, а тим, хто вже перебуває у цій країни, варто негайно виїхати з неї. Про це йдеться у повідомленні на сайті Посольства США в РФ.

Зокрема, американському посольству відомі повідомлення в медіа з Іркутської області про імовірну легеневу чуму, яка призвела до загибелі особи, а також про пов'язані з цим карантинні заходи та закриття лікарень в Іркутську.

"Ми продовжуємо уважно відстежувати ситуацію. Уряд США має обмежену здатність надавати допомогу громадянам США в Росії, особливо за межами Москви. Урядовий персонал США може зіткнутися з додатковими обмеженнями на особисті та офіційні поїздки в певні регіони через побоювання щодо ситуації із здоров’ям і безпекою", - йдеться у повідомленні.

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При цьому, залишаються чинними рекомендації Державного департаменту США "не подорожувати" до Росії, а ті американські громадяни, які вже знаходяться в РФ, мають негайно звідти виїхати. А громадянам США, які планують здійснити подорож до Росії знову наполегливо рекомендується не їхати до РФ у зв’язку з ризиком незаконного затримання і проблем з безпекою.

Разом з тим, президент США Дональд Трамп повідомив журналістам, що має заплановану розмову з російським лідером Володимиром Путіним.

Водночас, відповідаючи на питання, про що повідомляють розвідувальні служби стосовно російської чуми, президент США сказав, що наразі відбуваються глибокі дискусії. "Ми зможемо повідомити про це, імовірно, завтра", - додав Трамп.

Чума в Росії - що відомо

Як повідомляв УНІАН, на Іркутському алюмінієвому заводі в Шелехові запровадили масковий режим після смерті місцевої жительки від чуми. Зокрема, 2 жовтня влада повідомила про смерть 27-річної Дар'ї Шипілової – співробітниці Іркутського протичумного інституту. За однією з версій, 25 вересня вона розбила в лабораторії пробірку зі збудником хвороби. За іншою – повернулася з робочої поїздки до Бурятії, де на кордоні з Монголією фіксували осередок чуми.

Російські чиновники приховують масштабні спалахи легеневої чуми в Іркутській області, через які вже померла одна людина, а ще 189 осіб було поміщено в карантин.

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