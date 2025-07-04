За словами американського президента, це була досить довга розмова.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп 3 липня провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Очільник Білого дому розповів, про що вони говорили.

"У нас була розмова. Це була досить довга розмова. Ми говорили про багато речей, зокрема про Іран. Ми також говорили про війну в Україні, і я не задоволений", – сказав він журналістам під час брифінгу в аеропорту.

Трамп зазначив, що прогресу в питанні війни в Україні досягти не вдалося.

Відео дня

Інших подробиць розмови з російським диктатором президент США не розкривав.

Розмова Трампа і Путіна: що кажуть у Кремлі

У Кремлі заявили, що розмова президента США Дональда Трампа з російським правителем тривала близько години. Помічник Путіна Юрій Ушаков стверджує, що Трамп закликав Путіна до якнайшвидшого закінчення війни в Україні.

У відповідь на це диктатор заявив, що не відступиться від своїх "цілей". При цьому Путін запевняє, що готовий продовжувати переговорний процес з Україною.

Водночас Ушаков сказав, що під час розмови Трамп і Путін не обговорювали ситуацію з поставками американської зброї Україні.

Також сторони говорили про ситуацію на Близькому Сході, а Путін запропонував налагодити обмін "кінопродукцією, яка просуває традиційні цінності, близькі нам і адміністрації Трампа".

Вас також можуть зацікавити новини: