Рубіо зробив нову заяву щодо допомоги на $400 млн для України

Він заінтригував анонсом про хороші новини.

Від США незабаром надійдуть новини про виділення $400 млн військової допомоги Україні.

Такий анонс зробив Державний секретар США Марко Рубіо під час засідання підкомітету Сенату США, передає Reuters. Він нагадав, що цю суму затвердив Конгрес, але її виділення заблокував Пентагон.

"Зараз це проходить міжвідомчу процедуру", - деталізував він.

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Інших подробиць держсекретар не представив.

Незадовго до оголошення Рубіо, впливовий сенатор-республіканець Мітч Макконнелл заявив, що Пентагон навмисно затримує надання Україні цих $400 млн і вони фактично "застрягли" всередині оборонного відомства.

Після критики очільник Пентагону Піт Гегсет на слуханнях у Конгресі оголосив, що його відомство офіційно розблокувало пакет допомоги і "кошти були вивільнені станом на вчора". Чиновники Пентагону не могли пояснити причини затримки грошей для України, що викликало хвилю обурення в Конгресі.

Затримка допомоги США для України

Раніше Конгрес схвалив допомогу на цей рік для України на суму $400 млн в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI). Ще $400 млн за цією ж програмою закладено на 2027 рік.

А в кінці травня американські конгресмени закликали терміново надати Україні більше ракет для ППО.

Раніше Державний департамент США схвалив продаж Україні обладнання для обслуговування ракетної системи Hawk та супутнього обладнання іноземним військовим компаніям на суму $108 млн.

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