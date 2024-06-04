Країна оголосила тендер на закупівлю до 20 артилерійських систем, не розголошуючи вартість контракту.

Фінляндія є останньою скандинавською країною, яка посилила свою берегову оборону, запланувавши придбання більше десятка самохідних артилерійських систем для захисту територіальних вод країни в Балтійському морі. Про це повідомляє Defense News.

Зазначається, що фінське командування з матеріально-технічного забезпечення, яке контролює придбання військової техніки, оголосило тендер на закупівлю до 20 артилерійських систем залежно від доступного фінансування, не розголошуючи вартість контракту.

"Метою цих закупівель буде створення мобільних артилерійських засобів, призначених для берегової оборони, щоб вразити судна у фінських територіальних водах у прибережній зоні, включаючи архіпелаг і ворожі сили на суші", - пише видання. Відео дня

ЗМІ вказує, що територіальні води Фінляндії займають площу в 54 130 квадратних кілометрів.

"Від артилерійських систем вимагається, щоб вони мали високий ступінь мобільності, аби дозволити розгортання у прибережній зоні Фінляндії, і щоб боєприпаси були сумісними з Об’єднаним меморандумом про взаєморозуміння НАТО з балістики. Додаткова опція на період 2029-2031 років охоплює ще шість систем, "залежно від кількості, яка буде придбана", - йдеться у статті.

Територіальні зазіхання РФ у Балтійському морі

Минулого тижня країна-сусід Фінляндії, Швеція, оголосила про закупівлю зенітних установок, які будуть розміщені на шведському Combat Boat 90 для перехоплення безпілотників і гелікоптерів противника.

Раніше прем'єр Фінляндії назвав мету росіян у Балтійському морі. За словами Петтері Орпо, Росія "може випробовувати" країни-члени НАТО нещодавніми діями, пов'язаними з демаркацією своїх кордонів.

Додамо, що зміцнення обороноздатності північних країн відбувається на тлі зростання занепокоєння щодо прагнень Росії в регіоні Балтійського моря. Так, минулого місяця Москва запропонувала плани переглянути та розширити свої морські кордони навколо російських островів у Фінській затоці та навколо Калінінграда.

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